Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TEST-TABLEAU-France-Les industriels prévoient une hausse de leurs investissements en 2020-Insee Reuters • 06/02/2020 à 08:45









6 février (Reuters) - Les industriels français prévoient une hausse de 3% de leurs dépenses d'investissement en 2020, par rapport à 2019, selon une enquête trimestrielle de l'Insee publiée jeudi. Cette hausse serait particulièrement marquée dans les secteurs de l'industrie agro-alimentaire et de la fabrication de biens d'équipement. Il s'agit néanmoins de la plus faible prévision de croissance de l'investissement depuis 2013, selon l'Insee. Interrogés en janvier 2020, les chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière annoncent un investissement en hausse de 1% en valeur en 2019, abaissant nettement leur estimation d'octobre dernier. Cette révision à la baisse est plus marquée qu'en moyenne à cette période de l'année. (en %) 2019 2020 Oct Jan Oct Jan Industrie manufacturière 4 1 -1 3 Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques https://www.insee.fr/en/statistiques (Piotr Lipinski à Gdansk)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.