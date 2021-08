Test de résistance : le système bancaire français est résilient

(AOF) - L'Autorité bancaire européenne (ABE) a lancé le 29 janvier 2021 un test de résistance qui a porté sur les 50 groupes bancaires européens les plus importants, dont 38 groupes sous la supervision directe de la Banque centrale européenne (BCE), et couvrant environ 70% des actifs du système bancaire européen, rappelle l'ACPR. En parallèle, la BCE a lancé le même jour un test de résistance complémentaire pour 51 autres banques qu'elle supervise directement.

Les résultats de ces tests de résistance permettent de confirmer la résilience du système bancaire français sur l'ensemble de l'horizon de l'exercice (2021-2023), malgré un scénario macroéconomique et financier particulièrement sévère, envisageant le prolongement de la crise entre 2021 et 2023.

L'objectif de ces tests est d'évaluer la capacité de résistance des grands groupes bancaires européens face à des chocs macroéconomiques et financiers très défavorables afin de s'assurer qu'ils disposent d'un niveau de fonds propres suffisant. Dans les deux cas, l'ABE et la BCE ont eu recours aux mêmes scénarios et à la même méthodologie.

7 banques françaises ont été concernées par l'exercice mené par l'ABE : BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel, HSBC Continental Europe, La Banque Postale et Société Générale. 4 établissements français ont participé au test complémentaire conduit par la BCE : Bpifrance, CRH, RCI Banque et SFIL.