Tessi : succès de l'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Tessi annonce ce soir le succès de son augmentation de capital (avec suppression du droit préférentiel de souscription). Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 37.472.960,00 euros et se traduit par l'émission de 267.664 actions nouvelles au prix de 140,00 euros par action. 'Le produit de l'Augmentation de Capital, auquel s'ajoutent une dette bancaire de 50 millions d'euros et le recours à une ligne de trésorerie, est destiné à financer l'acquisition annoncée le 31 juillet 2019 de 80% des actions composant le capital d'ADM Value, pour un montant en numéraire d'environ 91 millions euros, étant précisé que le prix d'acquisition de 100% des actions composant le capital d'ADM Value est d'environ 114 millions d'euros', précise Tessi.

Valeurs associées TESSI Euronext Paris -0.72%