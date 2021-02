TESSI renoue avec la croissance interne au quatrième trimestre

Recentré sur ses activités premières, en France, en Espagne, en Suisse et en Amérique Latine, après la cession des activités espagnoles, Tessi entend poursuivre son développement en 2021, en visant un retour à la croissance organique et en restant prêt à saisir des opportunités de croissance externe.

(AOF) - Tessi a réalisé sur le quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires en progression de 15,2% à 110,7 millions d'euros, bénéficiant de l'effet périmètre lié à l'intégration d'ADM Value. À périmètre comparable proforma, le spécialiste des business process services, renoue avec une légère croissance de 0,3%, malgré un contexte pandémique toujours pesant. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 412,6 millions d'euros, en repli de 2,3% à périmètre comparable proforma.

