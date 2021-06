TESSI : Pixel Holding va déposer un projet d'offre publique de retrait

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Tessi, acteur international des Business Process Services, a pris acte du communiqué de presse de Pixel Holding, son actionnaire majoritaire, faisant état de l'acquisition de blocs d'actions représentant au total 15,1% du capital de Tessi, à des prix compris entre 170 et 172 euros par action (dividende exceptionnel 2020 attaché). A l'issue de ces acquisitions, Pixel Holding détiendra 97,4% du capital et 96,9% des droits de vote de la société.

