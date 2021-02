Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tessi : le chiffre d'affaires a reculé de 2,3% en 2020 Cercle Finance • 08/02/2021 à 18:11









(CercleFinance.com) - Tessi annonce aujourd'hui avoir réalisé un chiffre d'affaires de 110,7 ME au 4e trimestre 2020, bénéficiant de l'effet périmètre lié à l'intégration d'ADM Value. À périmètre comparable proforma, le Groupe renoue avec une légère croissance de +0,3% sur la période, malgré un contexte pandémique toujours pesant. Cette performance porte le chiffre d'affaires annuel à 412,6 ME. À périmètre comparable proforma, le recul se limite à -2,3% sur l'ensemble de l'exercice. Recentré sur ses activités premières, en France, en Espagne, en Suisse et en Amérique Latine, après la cession des activités espagnoles, Tessi entend poursuivre son développement en 2021, en visant un retour à la croissance organique et en restant prêt à saisir des opportunités de croissance externe.

Valeurs associées TESSI Euronext Paris +0.78%