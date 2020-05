Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tessi : le CA du T1 impacté par le coronavirus Cercle Finance • 06/05/2020 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le groupe Tessi annonce ce soir, pour le premier trimestre, un chiffre d'affaires 126,4 millions d'euros, en hausse de +9,8% en données publiées. En organique, les revenus reculent de -4,6%, en raison de l'impact de la crise sanitaire sur le mois de mars. 'L'impact sera logiquement plus important au deuxième trimestre, avec notamment une activité au mois d'avril en très forte baisse (entre -35% et -40% en organique). La levée progressive des restrictions devrait permettre une reprise graduelle de l'activité au cours des prochaines semaines', indique le groupe.

Valeurs associées TESSI Euronext Paris +5.31%