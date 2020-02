Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tessi : le CA 2019 à 452 millions d'euros Cercle Finance • 06/02/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - Tessi annonce avoir réalisé sur le 4e trimestre un chiffre d'affaires de 116,2 millions d'euros, en recul de -1,7% à périmètre constant. 'La bonne performance en France n'a pas totalement compensé l'impact en Espagne d'un environnement conjoncturel difficile dans un contexte local de rapprochements dans les secteurs bancaire et immobilier', indique Tessi. Le chiffre d'affaires 2019 s'élève ainsi à 452 millions d'euros, soit une croissance de +5,6%. À périmètre constant, la croissance ressort à +1,3%.

Valeurs associées TESSI Euronext Paris +0.40%