TESSI en repli après l'augmentation de capital de 37,5 millions d'euros

(AOF) - Tessi perd 2,17% à 135 euros, la société de services et de technologies ayant réalisé en fin de semaine dernière une augmentation de capital de 37,47 millions d'euros. 267 664 actions nouvelles au prix de 140 euros par action. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 10 décembre 2019.

Son principal actionnaire, Pixel Holding a souscrit à 191 398 Actions Nouvelles à titre irréductible, et 53 408 à titre réductible. Le groupe d'investissement détient désormais 2 254 501 actions représentant 73,24% du capital et 73,18 % des droits de vote de Tessi.

Le produit de cette augmentation de capital, auquel s'ajoutent une dette bancaire de 50 millions d'euros et le recours à une ligne de trésorerie, est destiné à financer l'acquisition annoncée le 31 juillet 2019 de 80% des actions composant le capital du spécialiste de la relation clients ADM Value, pour un montant en numéraire d'environ 91 millions euros. ADM Value est valorisé environ 114 millions d'euros.

A la suite du règlement-livraison de l'augmentation de capital, trois associés de la société ADM Value, dont son PDG, Claude Briqué, apporteront à la Société le solde des actions composant le capital d'ADM Value, soit environ 20% du capital, dans le cadre d'une augmentation de capital par apport en nature. Cette dernière sera effectuée aux mêmes conditions de prix que l'augmentation de capital.