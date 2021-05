Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tessi : croissance de 7% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 07/05/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - Tessi annonce avoir réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 115,7 millions d'euros (+6,8%), qui intègre pour la première fois la contribution de Proformation suite à la prise de participation majoritaire réalisée en février 2021. À données proforma, la croissance du spécialiste des business process services ressort à +5,9%, sous l'effet de la bonne orientation des activités et d'une base de comparaison favorable à partir de mi-mars liée au confinement mis en place en 2020.

Valeurs associées TESSI Euronext Paris 0.00%