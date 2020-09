Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tessi : baisse de 55% du résultat net semestriel Cercle Finance • 16/09/2020 à 07:53









(CercleFinance.com) - Tessi publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 55% à 4,6 millions d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en recul de 24,4% à 17,1 millions (-34,4% à périmètre comparable proforma). Le groupe de business process services a réalisé un chiffre d'affaires de 230,4 millions d'euros, en croissance de 0,6%, mais à périmètre comparable proforma, il a enregistré un recul de 9,6% avec l'impact à compter de mi-mars de la crise sanitaire. Si 'les mois d'été ont confirmé la reprise progressive de l'activité depuis le déconfinement', Tessi reste prudent sur ses perspectives, compte tenu des incertitudes encore présentes sur l'évolution de la pandémie dans les mois à venir.

Valeurs associées TESSI Euronext Paris 0.00%