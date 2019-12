Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tessi : acquisition d'un spécialiste de la relation client Cercle Finance • 11/12/2019 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le groupe Tessi annonce ce soir la réalisation de l'acquisition de la société ADM Value, spécialisée dans la relation clients. [Cette opération a été] financée par une dette bancaire, par une augmentation de capital en numéraire clôturée le 6 décembre 2019 et par la remise d'actions Tessi aux vendeurs', précise Tessi.

Valeurs associées TESSI Euronext Paris +0.75%