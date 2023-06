Tesla: Wedbush relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 17:15

(CercleFinance.com) - Wedbush conserve sa recommandation Surperformance sur le titre Tesla et relève son objectif de cours de 215 à 300$.



L'histoire débute maintenant pour Tesla estime l'analyste qui liste ' son réseau de superchargeurs, son activité énergétique, sa voie autonome pilotée par l'IA, son écosystème de batteries inégalé et l'augmentation de l'échelle et de la portée de la production à l'échelle mondiale... '



Des atouts qui s'ajoutent ' au succès des véhicules électriques en or de Tesla qui n'en est qu'à ses débuts avec les clients '.



Et Wedbush de penser également que Tesla bénéficie d'une demande stable après les baisses de prix aux États-Unis et en Chine, ' avec des marges désormais en mode stabilisation qui devraient atteindre leur niveau le plus bas au cours des 1 à 2 prochains trimestres '.



En résumé, ' Musk et Tesla jouent aux échecs tandis que les autres constructeurs automobiles jouent aux dames dans ce raz-de-marée vert des véhicules électriques ', poursuit Wedbush qui a ajouté Tesla a sa liste des meilleures idées.