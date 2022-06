Tesla:Wedbush réitère son opinion avant la réunion de demain information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 16:28

(CercleFinance.com) - L'analyste indique qu'Elon Musk doit organiser demain une réunion avec les employés de Twitter. ' Ce sera la première fois que Musk abordera formellement une foule de sujets depuis l'annonce de l'acquisition de Twitter en avril '.



Avant cette réunion Wedbush confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 1000 $.



L'analyste estime que la tenue de cette réunion par Elon Musk demain est dans la bonne direction vers les chances de conclure un accord.



Ces derniers mois, les employés de Twitter ont été laissés dans le flou et se posent de nombreuses questions en cette période d'incertitude.

' 1) le moment de l'opération ? 2) Musk veut-il toujours conclure l'opération ? 3) Va-t-il fermer le siège social de SF et déplacer les employés à Austin ? 4) Les licenciements potentiels à l'horizon ? 5) Les changements stratégiques que Musk prévoit de mettre en oeuvre une fois que l'accord aura été conclu 6) Pourquoi Musk veut-il acheter Twitter en premier lieu ? ' indique Wedbush.



L'analyste estime également qu'il y a toujours une chance que Musk essaie de se retirer de l'accord et de payer les 1 milliard de dollars d'indemnités de rupture, bien que cela puisse se terminer par un long et difficile procès.



' Il est clair que l'accord avec Twitter a également pesé sur les actions de Tesla pendant cette période et les deux bases d'actionnaires sont très désireux de trouver une solution à l'orientation de l'accord Twitter le plus tôt possible ' rajoute le bureau d'analyses.