Tesla veut diviser par 3 le nominal de son action

(AOF) - En mars dernier, Tesla a indiqué qu’il cherchait à réaliser un nouveau fractionnement (« split ») de son titre. Dans un document réglementaire transmis aux autorités boursières américains, la firme d’Elon Musk a précisé vendredi qu’elle souhaitait diviser par 3 le nominal de son action. La date de l’opération n’a pas été précisée. Ce projet sera soumis aux votes des actionnaires le 4 août prochain. Tesla avait déjà réalisé une telle opération à l'été 2020 afin de rendre son action plus accessible aux employés et aux petits investisseurs.

Nouveau géant dans l’automobile d’occasion

Le marché, qui représente 400 milliards d’euros en Europe, est soumis à un mouvement de concentration. Le groupe britannique Constellation a repris la plateforme de vente aux particuliers, CarNext. L’objectif est de former un leader européen du secteur et de s’imposer face à d’autres leaders comme l'allemand AutoHero, le britannique Cazoo ou le français Aramis Auto. Les levées de fonds s’accélèrent. Le britannique Cazoo a annoncé son introduction à la Bourse de New York via un Spac (Special Purpose Acquisition Company) pour lever 1,6 milliard de dollars. L’allemand Auto1 Group a levé 1,8 milliard d’euros à la Bourse de Francfort tandis que le français Aramis Group, filiale de Stellantis, a fait son entrée à la Bourse de Paris.