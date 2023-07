Tesla veut créer en Inde un site capable de produire 500 000 véhicules par an

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Tesla a entamé des discussions avec le gouvernement indien sur un projet d'investissement visant à créer une usine automobile en Inde d'une capacité annuelle pouvant atteindre 500.000 véhicules, d'après le « Times of India ». Selon la même source, le constructeur américain envisage également d'utiliser l'Inde comme base d'exportation pour expédier des voitures dans les pays de la région indo-pacifique. Tesla convoite le marché indien depuis longtemps mais a du renoncer à s’y installer l’an dernier faute de soutien du gouvernement.

