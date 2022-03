Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: vers une scission des actions information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 13:17









(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la SEC, Tesla annonce son intention de demander à sa prochaine assemblée annuelle son feu vert afin de permettre un fractionnement des actions ordinaires de la société sous la forme d'un dividende en actions.



Le constructeur de voitures électriques ajoute que son conseil d'administration 'a approuvé la proposition de la direction, mais le dividende en actions sera subordonné à l'approbation finale du conseil d'administration'.





