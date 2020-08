Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : vers de nouveaux sommets grâce à Jefferies Cercle Finance • 26/08/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - Tesla s'approche de nouveaux records mercredi à Wall Street sous l'impulsion d'une note favorable de Jefferies, qui a revu à la hausse son objectif de cours sur la valeur. Une demi-heure après l'ouverture de New York, l'action s'adjuge 4% au-delà des 2100 dollars après être montée en séance jusqu'à 2115 dollars, un niveau proche de son précédent sommet de 2129 dollars. Dans une note consacrée au constructeur de voitures électriques, les analystes de Jefferies indiquent avoir dopé leur objectif sur le titre de 1200 à 2500 dollars, estimant que la 'révolution permanente' impulsée par le groupe californien se poursuit. 'Nous n'en sommes qu'aux prémisses de la transformation de l'industrie automobile', rappelle le courtier dans sa note. 'L'avancée concurrentielle de Tesla dans les voitures pourrait bientôt se réduire, mais elle devrait au contraire s'accroître dans bon nombre d'autres domaines, allant de l'utilisation de sa marque aux logiciels, en passant par la capacité de ses batteries à l'efficacité industrielle', souligne-t-il. Jefferies - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - explique à ce titre attendre avec impatience le prochain 'Battery Day' du groupe, qui pourrait s'avérer instructif concernant le projet de batterie d'un 'million de miles'.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +3.75%