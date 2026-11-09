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Tesla va rembourser de nombreux acomptes versés pour le Cybertruck, la demande dépassant la production, selon Musk
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 09:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des informations complémentaires issues du paragraphe 3)

Tesla devra rembourser les acomptes versés par de nombreux clients pour le Cybertruck, car les commandes dépassent largement la capacité de production, a déclaré le directeur général Elon Musk, après l'annonce faite la semaine dernière selon laquelle le constructeur de véhicules électriques allait réduire progressivement la production de ce pick-up dans son usine du Texas.

"Nous allons essayer d’en fabriquer autant que possible avant de fermer la chaîne de production dans environ 8 mois, mais nous devrons rembourser les acomptes de nombreuses personnes", a déclaré le milliardaire lundi dans un message sur X.

Ces commentaires font suite aux déclarations de Musk selon lesquelles Tesla ajouterait une équipe de production supplémentaire pour honorer les commandes en attente de Cybertruck avant de démanteler la chaîne de production l’année prochaine afin d’augmenter la production de son robotaxi Cybercab.

La fin progressive de la production est prévue pour mi-2027, a annoncé Musk vendredi,les ressources devant être réaffectées au Cybercab , un véhicule central dans les ambitions du constructeur en matière de conduite autonome.

Tesla a commencé à livrer le Cybertruck fin 2023, mais la demande s'est avérée bien inférieure aux attentes de Musk. Les ventes aux États-Unis ont chuté de 48 % pour s'établir à 20 237 unités l'année dernière, selon Kelley Blue Book, un chiffre bien en deçà des prévisions antérieures de Musk, qui estimait que les ventes annuelles du Cybertruck pourraient atteindre 250 000 véhicules.

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1 commentaire

  • 09:31

    Il s'agit d'un échec. Pointant avec indécence la désunion européenne, jouant de politique pour limiter Starlink, se moquant de notre industrie, explosant des fusées en toute impunité des institutions certifiantes, il est normal de pointer ces échecs.

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