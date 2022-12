Tesla va réduire son rythme de production dans son usine à Shanghaï

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'entreprise d'Elon Musk va produire le mois prochain durant 17 jours, du 3 au 19 janvier, et suspendra son activité du 20 janvier au 31 janvier pour une pause prolongée à l'occasion des fêtes du nouvel an chinois, précise Reuters.

(AOF) - Le constructeur automobiles Tesla, dont l'action devrait évoluer dans le vert à l'ouverture après avoir nettement reculé la veille, a fait savoir qu'il comptait ralentir en janvier le rythme de production dans son usine de Shanghaï, en Chine qui emploie 20 000 salariés. Cette décision intervient dans un contexte de forte hausse des contaminations de Covid-19 et d'une baisse de la demande pour ses modèles.

