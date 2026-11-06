Tesla va réduire progressivement la production du Cybertruck dans son usine du Texas, selon Elon Musk

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(Ajoute des détails et du contexte)

Tesla TSLA.O prévoit d'arrêter progressivement la production du Cybertruck dans sa gigafactory du Texas vers le milieu de l'année prochaine afin de permettre une augmentation de la production du Cybercab, a déclaré vendredi le directeur général Elon Musk dans un message publié sur X.

On ignore pour l’instant si la production du Cybertruck sera transférée vers un autre site ou si elle sera purement et simplement arrêtée. L’usine d’Austin est le seul site Tesla connu à être équipé pour fabriquer les composants spécifiques à ce modèle.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters envoyée en dehors des heures de bureau habituelles.

“Le Cybertruck a été une incroyable plateforme de développement technologique et perdure à travers le Cybercab”, a déclaré Wes Morrill, ingénieur en chef du Cybertruck, sur X.

Le Cybertruck, présenté par Elon Musk comme un concurrent futuriste des pick-up des constructeurs traditionnels tels que Ford, a peiné à susciter l’engouement du grand public que Musk avait autrefois prédit depuis son lancement en 2023.

Le véhicule a également fait l’objet de multiples rappels et a connu des problèmes de contrôle qualité, tandis que Tesla a révisé ses prix à plusieurs reprises.

Parallèlement, Musk a placé le Cybercab au cœur des ambitions de Tesla en matière de robotaxis. Au fil du temps, Musk a déclaré qu’il avait l’intention de transformer Tesla en une entreprise spécialisée dans la robotique et la conduite autonome, le Cybercab devant devenir son principal modèle autonome au sein d’un réseau plus vaste de véhicules sans conducteur.