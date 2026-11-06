Tesla va réduire progressivement la production du Cybertruck dans son usine du Texas alors qu'elle peine à séduire le grand public

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Musk annonce une réduction progressive de la production afin de libérer des capacités pour le Cybercab, qui vient d'être lancé

* Ce modèle a fait l'objet de rappels à répétition, de problèmes de qualité et de multiples révisions de prix

* Sa conception en acier inoxydable a compliqué son homologation en Europe, ce qui a freiné la demande à l’étranger

(Ajout d’informations contextuelles aux paragraphes 13 à 16)

par Ananya Palyekar et Akanksha Khushi

Tesla TSLA.O prévoit de réduire progressivement la production du Cybertruck dans sa gigafactory du Texas vers le milieu de l’année prochaine, a déclaré vendredi le directeur général Elon Musk, alors que ce modèle futuriste, autrefois présenté comme un concurrent des pick-up traditionnels, peine à séduire le grand public.

M. Musk a indiqué dans un message publié sur X que cette réduction de la production permettrait au constructeur automobile de s'adapter à l'augmentation de la production de son modèle Cybercab récemment lancé, que le milliardaire a placé au cœur des ambitions de Tesla en matière de robotaxis.

Bien qu’il ne soit pas encore clair si la production du Cybertruck sera transférée vers un autre site ou complètement arrêtée, l’usine d’Austin est le seul site connu de Tesla équipé pour fabriquer les composants spécialisés de ce modèle.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters envoyée en dehors des heures de bureau habituelles.

"La flotte de Cybertruck sera là pour longtemps", a déclaré Musk en réponse à un utilisateur sur X, qualifiant le modèle de "meilleur véhicule jamais fabriqué par Tesla" et la réduction progressive de la production de "fin d’une époque".

UNE TECHNOLOGIE "POLARISANTE"

Lors du lancement du Cybertruck en 2023, M. Musk l’avait présenté comme un concurrent futuriste des pick-up de General Motors GM.N et de Ford F.N . Mais le véhicule a eu du mal à répondre à ces attentes.

Souvent qualifié de "clivant", le design atypique du Cybertruck, avec ses lignes anguleuses en acier inoxydable, a limité ses perspectives de marché en dehors des États-Unis. L’obtention des autorisations réglementaires s’est avérée difficile dans certaines régions d’Europe, privant Tesla de marchés importants qui auraient pu contribuer à faire de ce pick-up un produit à fort volume de vente.

Le modèle a également fait l’objet de multiples rappels et rencontré des problèmes de contrôle qualité, tandis que Tesla a révisé ses prix à plusieurs reprises.

Tesla ne communique pas officiellement les chiffres de vente individuels du Cybertruck. Le constructeur automobile le regroupe plutôt dans la catégorie "Autres modèles", qui n’a représenté que 8 295 livraisons au troisième trimestre, contre 12 364 au deuxième trimestre.

"Le Cybertruck a été une incroyable plateforme de développement technologique et perdure à travers le Cybercab", a déclaré Wes Morrill, ingénieur en chef du Cybertruck, sur X.

LE NOUVEAU PARI DE MUSK

Le Cybercab, doté de portes papillon et dépourvu de volant, de pédales ou de rétroviseurs, est l’un des paris majeurs de Musk dans sa volonté de transformer Tesla en une entreprise spécialisée dans l’IA et la robotique.

Il a déclaré qu’il le considérait comme le principal modèle autonome de Tesla au sein d’un réseau plus vaste de véhicules sans conducteur et qu’il deviendrait à terme le véhicule le plus vendu de l’entreprise, alimentant un réseau mondial de robotaxis.

Après des années de retards dans la réalisation des objectifs de Musk en matière de conduite autonome, Tesla a commencé en septembre à proposer des trajets payants à Austin, grâce à une petite flotte de Cybercabs. Cependant, le constructeur automobile doit encore répondre aux questions de l’agence américaine de sécurité automobile concernant la validité de l’auto-certification du Cybercab, destinée à démontrer sa conformité aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur.