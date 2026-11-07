Tesla va augmenter la production du Cybertruck afin d'honorer ses commandes avant de démanteler la chaîne de production l'année prochaine

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Tesla TSLA.O va ajouter une équipe de production supplémentaire afin d’essayer d’honorer les commandes en attente de Cybertruck avant de démanteler la chaîne de production l’année prochaine en vue d’une extension prévue de la production du Cybercab, a déclaré samedi le directeur général Elon Musk.

“Le carnet de commandes du Cybertruck dépasse actuellement largement ce que Tesla est en mesure de produire avant le démantèlement de la chaîne de production en vue de l’extension de la production du Cybercab, prévue vers juin/juillet de l’année prochaine,” a déclaré Musk dans un message publié sur X.