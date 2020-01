Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : une semaine à marquer d'une pierre blanche Cercle Finance • 10/01/2020 à 16:57









(CercleFinance.com) - Tesla consolidait légèrement vendredi sur le Nasdaq, à l'issue d'une semaine qui devrait toutefois voir l'action du constructeur de véhicules électriques grimper de plus de 8% et qui s'est surtout traduite par de nouveaux plus hauts en Bourse. Tesla a battu hier un record de valorisation à 498,8 dollars avant de refuser l'obstacle des 500 dollars. Mais sa capitalisation boursière frôle désormais les 95 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 milliards de plus que la valeur cumulée de GM (48 milliards de dollars) et Ford (37 milliards de dollars). Même les analystes les plus prudents sur la valeur, tel Credit Suisse qui affiche toujours une opinion 'sous-performance' sur le titre, commencent à se montrer plus optimistes sur le groupe californien. Le bureau d'études a rehaussé cette semaine son objectif sur le titre à 340 dollars, tout en évoquant une cible éventuelle à 700 dollars en cas de 'scénario rêvé' (blue-sky scenario). Un avis partagé par les équipes de Wedbush Securities, dont l'avis 'neutre' et l'objectif de cours limité de 370 euros cachent en fait une vue bien plus favorable sur l'action. 'Le scénario optimiste autour de la valeur demeure celui des 600 dollars, la capacité de Tesla à faire décoller sa production et la demande dans la région-clé qu'est la Chine en 2020 restant un facteur de retournement majeur pour l'action', résume aujourd'hui le courtier américain. L'action Tesla, qui cote sur le Nasdaq, recule actuellement de 0,1% à 480,9 dollars.

