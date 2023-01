Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : un support enfin trouvé à 103$ ? information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 10:47









(CercleFinance.com) - Tesla a amorcé sa dégringolade au moment où le Dow Jones et le CAC40 entamaient leur rallye de +22%.

Parti de 313$ le 20 septembre, après une division du cours par 3 en 3 mois et 3 semaines, un support aurait-il enfin été trouvé à 103$ ?

En réalité, le cours est divisé par 4 par rapport au zénith des 413$ du 5/11/2021.

La cassure des 190$ avait validé un 'tête/épaules' baissière dont le potentiel de baisse n'est peut-être pas totalement épuisé: le principal support identifiable, après celui des 110E (qui vient d'être enfoncé sans hésitation) se situe en effet vers 91E et remonte au 11 août 2020.





Valeurs associées TESLA NASDAQ -0.77%