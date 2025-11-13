Tesla travaille à l'intégration d'Apple CarPlay dans ses véhicules électriques, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla TSLA.O est en train de développer un support pour le système CarPlay d'Apple AAPL.O dans ses véhicules électriques, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.
