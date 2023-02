Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: surperforme à la veille de sa journée investisseurs information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Tesla a ouvert en hausse mardi matin à la Bourse de New York en réaction à des informations selon lesquelles le groupe pourrait faire quelques annonces importantes à l'occasion de sa journée d'investisseurs, prévue demain.



Le titre, qui affiche déjà une hausse de plus de 68% depuis le début de l'année, gagne 0,7% dans les premiers échanges, dans un marché stable, les intervenants spéculant notamment sur la présentation d'un 'Model 2' d'entrée de gamme proposé à un prix allant de 25.000 à 30.000 dollars.



Au cours de cette réunion d'analystes, organisée au sein de la 'Gigafactory' d'Austin (Texas), Elon Musk dévoilera son 'Master Plan 3' qui devrait aborder des thèmes comme le prochain lancement du Cybertruck, le calendrier de commercialisation du Semi Truck, ainsi que des nouveautés dans les batteries.



'Ce nouveau 'Master Plan' va fixer la feuille de route stratégique pour le futur et poser les fondations de Tesla pour la décennie à venir face à ce qui s'annonce comme une vague verte avec la ruée vers les véhicules électriques', indique Dan Ives, chez Wedbush.



Les équipes de Mizuho Americas, qui affichent une recommandation d'achat sur le titre, évoquent aussi la possibilité d'un 'robotaxi' ou la présentation d'une camionnette destinée à la logistique du dernier kilomètre.





