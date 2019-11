Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : succès en pré-commande pour le Cybertruck Cercle Finance • 25/11/2019 à 16:27









(CercleFinance.com) - Elon Musk a indiqué sur Twitter que son entreprise Tesla avait déjà reçu 200.000 pré-commandes pour son dernier modèle, le pick-up Cybertruck. Lorsque le compteur n'était 'que' à 146.000 pré-commandes, samedi, à ce jour, le fantasque dirigeant avait précisé que 42% de celles-ci concernaient le modèle bi-moteur (vendu 49.900 dollars), à peine plus que la version tri-moteur (69.900 dollars), contre 17% pour le modèle d'entrée de gamme (39.000 dollars tout de même). Malgré ces chiffres encourageants, rien ne permet d'affirmer que le Cybertruck sera bel et bien commandé par ces 200.000 clients : il ne s'agit là que de pré-commandes. Il ne faut en effet verser que 100 dollars d'acompte pour en effectuer une, somme que Tesla remboursera en cas d'annulation.

