Tesla: sort des meilleures idées de Wedbush information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Tesla, mais retire le titre du constructeur de voitures électriques de sa 'liste de meilleures idées' et abaisse son objectif de cours de 300 à 250 dollars.



'Notre vision du nom à court terme devient de plus en plus mise au défi', explique le broker, estimant que par sa 'sombre comédie avec Twitter', Elon Musk a 'essentiellement terni le dossier et l'action Tesla, et a commencé à impacter potentiellement la marque'.



'La vision positive à plus long terme de Tesla demeure généralement inchangée', tempère-t-il, pensant que 'le dossier de la production et de la demande en véhicules électriques n'en est qu'au début de son rôle dans la transformation massive du monde de l'automobile'.