Tesla : second pullback sous 243E

(CercleFinance.com) - Tesla subit un second pullback sous 243$ en 1 semaine : le titre devrait s'en aller combler le 'gap' des 225,4$ du 13/11 avant de s'en aller tester le support de 215$ (testé mi-août).





Valeurs associées TESLA NASDAQ -3.59%