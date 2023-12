Tesla se distingue au sein d'un marché américain atone

(AOF) - Les marchés américains évoluent proches de l’équilibre en dépit d’une nouvelle baisse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain perd environ 8 points de base à 3,82%. Les investisseurs ont pris connaissance d’indice manufacturier de la Fed de Richmond plus faible que prévu en décembre. Du côté des valeurs, Tesla est soutenu par une information de Bloomberg selon laquelle le groupe préparerait une nouvelle version de son modèle Y. Vers 17h30, le Dow Jones progresse de 0,12% à 37591,72 points tandis que le Nasdaq Composite s’effrite de 0,05% à 15067,13 points.

Tesla (+2,15% à 262,14 dollars) affiche une des plus fortes hausses du S&P 500 après que Bloomberg a rapporté qu’il se prépare à lancer une nouvelle version de son modèle Y depuis son site chinois de Shanghai. Selon l'agence de presse, la commercialisation serait prévue pour la mi-2024. Le constructeur américain aurait décidé d'accélérer en priorité sur le marché chinois où la concurrence est impitoyable, tant sur le plan des prix que sur celui de la technologie.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond est ressorti à -11 en décembre alors qu'il était anticipé à -7 après -5 en novembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition de Point Biopharma Global Inc. une société biotech disposant d'un pipeline de thérapies "radioligands" aux stades cliniques et précliniques en développement pour le traitement du cancer. L'offre publique d'achat de Lilly visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Point au prix d'achat de 12,50 dollars par action en espèces, a expiré comme prévu le 22 décembre 2023, et n'a pas été prolongée davantage.

Coherus

Coherus Biosciences est attendu en hausse de plus de 36% en pré-marché à Wall Street après l'annonce de l'approbation par la FDA de son Udenyca Onbody un système d'administration novateur pour le pegfilgrastim, produit utilisé en complément de la chimiothérapie. "L'injecteur corporel d'Udenyca est le résultat d'années d'investissements importants en recherche et développement pour proposer un dispositif novateur et exclusif qui offre aux patients une option d'administration automatique de leurs médicaments", a déclaré Denny Lanfear, PDG de Coherus.

First Wave

First Wave BioPharma est attendue en hausse de 214% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de vente de son médicament Niclosamide pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII). La biotech de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies ciblées et non systémiques pour les maladies gastro-intestinales, précise que cette transaction lui permettra de concentrer ses ressources sur ses trois programmes cliniques de stade avancé. La liste des conditions comprend un paiement initial à sept chiffres.

Williams Cos

Williams Companies, le spécialiste américain des oléoducs, a conclu un accord pour acquérir un portefeuille d'actifs de stockage de gaz naturel auprès d'une société affiliée à Hartree Partners pour un montant de 1,95 milliard de dollars. La transaction comprend six installations souterraines de stockage de gaz naturel situées en Louisiane et au Mississippi, d'une capacité totale de 115 milliards de pieds cubes.