Tesla s'attend à ce que les acheteurs indiens de la Model Y récupèrent un tiers du prix en 4 à 5 ans
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 09:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, citation dans les paragraphes 2-5)

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O s'attend à ce que les consommateurs indiens récupèrent environ un tiers du prix de 6 millions de roupies de la Model Y (67220 $) en économies de carburant et d'entretien au cours des 4 à 5 prochaines années, a déclaré mercredi Sharad Agarwal, directeur général de l'entreprise en Inde.

Tesla s'est implantée en Inde en juillet et a fixé le prix de sa Model Y à environ 70 % de plus que le coût de la voiture aux États-Unis, en raison des taxes élevées .

L'Inde applique des droits d'importation de 100 % sur les voitures, que le directeur de l'entreprise, Elon Musk, a qualifiés de plus élevés au monde.

Les clients indiens peuvent économiser environ 2 millions de roupies en achetant un Model Y en termes de coûts d'entretien et d'essence, a déclaré M. Agarwal lors d'un événement dans la ville de Gurugram, voisine de Delhi.

"De plus, la valeur de revente est élevée. Le coût de la recharge à domicile est dix fois moins élevé que le prix de l'essence", a-t-il ajouté.

(1 $ = 89,2575 roupies indiennes)

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
419,4000 USD NASDAQ +0,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

  • 09:31

    Attention que ça ne soit pas aussi le cas des acheteurs d'actions Tescoin, au rythme où se dégradent les ventes auto !

