Tesla s'attend à ce que les acheteurs indiens de la Model Y récupèrent un tiers du prix en 4 à 5 ans

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O s'attend à ce que les consommateurs indiens récupèrent environ un tiers du prix de 6 millions de roupies de la Model Y (67220 $) en économies de carburant et d'entretien au cours des 4 à 5 prochaines années, a déclaré mercredi Sharad Agarwal, directeur général de l'entreprise en Inde.

Tesla s'est implantée en Inde en juillet et a fixé le prix de sa Model Y à environ 70 % de plus que le coût de la voiture aux États-Unis, en raison des taxes élevées .

L'Inde applique des droits d'importation de 100 % sur les voitures, que le directeur de l'entreprise, Elon Musk, a qualifiés de plus élevés au monde.

Les clients indiens peuvent économiser environ 2 millions de roupies en achetant un Model Y en termes de coûts d'entretien et d'essence, a déclaré M. Agarwal lors d'un événement dans la ville de Gurugram, voisine de Delhi.

"De plus, la valeur de revente est élevée. Le coût de la recharge à domicile est dix fois moins élevé que le prix de l'essence", a-t-il ajouté.

(1 $ = 89,2575 roupies indiennes)