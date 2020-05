Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : reprend la production dans l'usine de Fremont Cercle Finance • 12/05/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Les actions de Tesla sont en hausse de 2% alors qu'Elon Musk a annoncé le redémarrage de la production dans son usine de Fremont, défiant les ordres de santé Covid-19 actuellement en place en Californie. Le PDG a indiqué dans un tweet: 'Tesla redémarre la production aujourd'hui contre les règles du comté d'Alameda. Je serai sur place avec tout le monde. Si quelqu'un est arrêté, je demande que ce soit seulement moi.' Le milliardaire a en outre expliqué que sa décision était basée sur l'approbation de tous les autres géants américains de l'automobile pour reprendre leurs productions. ' Seul Tesla a été exclu ' a noté Elon Musk. Selon les analystes d'UBS, la relance de la production de Tesla sans l'approbation du gouvernement local pourrait résulter d'un empressement à revenir à la normale afin de remplir les commandes importantes du nouveau modèle Y.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +3.53%