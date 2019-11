Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : remonte vers 334$, les 360$ restent à portée. Cercle Finance • 27/11/2019 à 17:31









(CercleFinance.com) - Tesla ne reste pas à l'écart du rallye boursier qui propulse Nasdaq vers un record absolu de 8.685Pts. Tesla affiche une hausse de +1,2% vers 333,9$ et se rapproche du récent record annuel des 360$ et qui n'est pas très loin (6%) du zénith historique des 389,6 de fin juin 2017. Attention néanmoins au risque de double-top à partir du moment où le titre s'approchera des 370/375$.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +0.64%