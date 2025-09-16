Tesla règle les procès pour accident en Californie en 2019 liés au logiciel Autopilot

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 3, 6 et 9) par Abhirup Roy et Mike Scarcella

Tesla TSLA.O a conclu un accord confidentiel pour résoudre un procès concernant la mort d'un adolescent dans un accident en Californie en 2019 impliquant un véhicule Model 3 sur le logiciel avancé d'aide à la conduite Autopilot de la société, a montré une ordonnance du tribunal mardi.

Le règlement intervient quelques semaines après qu'un jury de Floride a ordonné à Tesla de verser 243 millions de dollars de dommages compensatoires et punitifs aux victimes d'un autre accident mortel survenu en 2019 à une Model S équipée du système Autopilot.

Tesla a engagé un trio de nouveaux avocats de premier plan et a demandé à un juge de considérer le verdict comme légalement injustifié et de rejeter l'affaire, ou d'ordonner un nouveau procès.

Le fabricant de véhicules électriques, qui a réglé plusieurs autres affaires impliquant ses véhicules et sa technologie de conduite autonome, avait rejeté une proposition de règlement de 60 millions de dollars pour le procès en Floride, comme l'a montré un dépôt le mois dernier.

Le dernier avis de règlement publié mardi n'a pas fourni les termes de l'accord, mais a déclaré que le rejet de la poursuite était conditionné à "l'exécution satisfaisante des termes spécifiés"

L'affaire concerne la mort d'un garçon de 15 ans qui voyageait dans le comté d'Alameda, en Californie, avec son père dans un véhicule lorsqu'il a été percuté par l'arrière par une Tesla Model 3, dont l'Autopilot était activé, ce qui a entraîné le renversement du véhicule de la victime et a percuté la barrière centrale. Le garçon a succombé à ses blessures suite à la collision.

Le procès devait commencer dans environ un mois à la Cour supérieure du comté d'Alameda. Un juge de la Cour supérieure du comté d'Alameda a annulé mardi le procès prévu, selon l'ordonnance du tribunal.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Un procès suite à un autre accident mortel de 2019 impliquant Autopilot doit avoir lieu le 20 octobre dans le comté de Los Angeles.