Tesla règle le litige concernant l'accident de 2019 en Californie avant le procès devant jury

Tesla TSLA.O a conclu un accord confidentiel pour résoudre un procès concernant la mort d'un adolescent dans un accident en Californie en 2019 impliquant un véhicule Model 3 sur le logiciel avancé d'aide à la conduite Autopilot de la société, a indiqué une ordonnance du tribunal mardi.

Le règlement intervient quelques semaines après qu'un jury de Floride a ordonné à Tesla de verser 243 millions de dollars en dommages compensatoires et punitifs aux victimes d'un autre accident mortel survenu en 2019 avec une Model S équipée d'Autopilot. Tesla a déclaré que le verdict était "erroné" et qu'elle ferait appel.

Le fabricant de véhicules électriques, qui a réglé plusieurs autres affaires impliquant ses véhicules et sa technologie de conduite autonome, avait rejeté une proposition de règlement de 60 millions de dollars pour le procès en Floride, a montré un dépôt le mois dernier.

Le dernier avis de règlement publié mardi n'a pas fourni les termes de l'accord, mais a déclaré que le rejet de la poursuite était conditionné à "la réalisation satisfaisante des termes spécifiés."

L'affaire concerne la mort d'un garçon de 15 ans qui circulait dans le comté d'Alameda, en Californie, avec son père dans un véhicule lorsque celui-ci a été percuté par l'arrière par une Tesla Model 3, dont le système Autopilot était enclenché.

Le procès devait commencer dans environ un mois devant la Cour supérieure du comté d'Alameda. Un juge de la Cour supérieure d'Alameda a annulé mardi le procès prévu, selon l'ordonnance du tribunal.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.