Tesla réduira la production de son usine de Shanghai, la demande étant moins forte que prévu

(AOF) - Tesla prévoit de réduire la production de son usine de Shanghai, selon Bloomberg, preuve que la demande n'est pas à la hauteur des attentes du groupe. Les actions du constructeur automobile reculent d’un peu plus de 2% à New York, avant le début des échanges réguliers. Ces réductions de production prendront effet dès cette semaine et pourraient atteindre environ 20 % par rapport à la pleine capacité atteinte par l'usine en octobre et novembre.

C'est la première réduction volontaire de la production engagée par le constructeur, les réductions précédentes ayant été causées par le confinement de deux mois imposé à Shanghai du fait de la crise sanitaire, ou par des problèmes d'approvisionnement.

Tesla est confronté à une concurrence accrue de la part de constructeurs locaux tels que Byd Co. et Guangzhou Automobile Group, qui augmentent les prix sur le plus grand marché de véhicules électriques au monde. Byd a enregistré en novembre un chiffre d'affaires record pour le neuvième mois consécutif avec plus de 230 000 livraisons, dont près de 114 000 modèles purement électriques.

Les livraisons de Tesla en Chine ont atteint un record avec 100 291 livraisons en novembre, selon les chiffres publiés ce lundi par l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.