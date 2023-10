Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: recul séquentiel de le production au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 16:35









(CercleFinance.com) - Tesla annonce avoir produit 430 488 véhicules au 3e trimestre, pour 435 059 livraisons réalisées pendant la même période.



En détail, le constructeur a produit 13 688 modèles S/X et en a livré 15 985. Par ailleurs, Tesla a produit 416 800 modèles 3/Y et en a livré 419 074.



Les chiffres du 3e trimestre témoignent d'une baisse séquentielle de la production et des livraisons. Pour rappel, au 2e trimestre, le chiffre de production était de 479 700 véhicules pour 466 140 livraisons.



Selon Tesla, cette baisse est imputable à des arrêts planifiés destinés à la mise à niveau des usine. L'objectif de volume pour 2023 reste néanmoins inchangé, à 1,8 million de véhicules.





