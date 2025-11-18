Tesla reçoit l'autorisation d'opérer en tant que société de réseau de transport en Arizona

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a reçu un permis pour opérer en tant que société de réseau de transport en Arizona, a déclaré mardi le ministère des Transports de l'État.

Ce permis permet à l'entreprise dirigée par Elon Musk d'opérer en tant que société de covoiturage dans l'État après avoir reçu un permis de véhicule à louer en vertu de la réglementation de l'État.