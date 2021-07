TESLA réalise plus de 1 milliard de dollars de profits au deuxième trimestre

(AOF) - Tesla a présenté des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. Le constructeur américain de véhicules électriques a enregistré un bénéfice net de 1,14 milliard de dollars sur la période, ou 1,02 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 104 millions de dollars, ou 10 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,45 dollar, dépassant le consensus IBES qui visait 96 cents. Il s'agit du septième trimestre consécutif de rentabilité.

La firme d'Elon Musk a une nouvelle fois bénéficié de la revente de droits d'émission de CO2 à d'autres constructeurs. Ces droits ont atteint 354 millions de dollars au premier trimestre, en recul cependant de 17% sur un an.

Du coté de l'activité, la firme d'Elon Musk a aussi dépassé les attentes. Le chiffre d'affaires s'établit à 11,96 milliards de dollars, bondissant de 98%. Le consensus s'élevait à 11,30 milliards de dollars. Elle a livré 201 304 véhicules (+121%).

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.