Tesla rappelle 15.000 véhicules aux USA et Canada, défaut de direction assistée

WASHINGTON, 13 février (Reuters) - Tesla TSLA.O rappelle 15.000 de ses Model X en Amérique du Nord à cause d'un défaut supposé d'un composant du système de direction assistée pouvant rendre le véhicule SUV plus difficile à contrôler et accroître le risque d'accident. Les organismes de sécurité routière aux Etats-Unis (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) et au Canada (Transport Canada) ont déclaré que les boulons en aluminium servant à relier le système électrique de direction assistée au boîtier d'engrenage pouvaient rouiller et rompre, entraînant ainsi une perte partielle ou totale de la direction assistée. Le rappel concerne des Model X de 2016. Tesla a indiqué que la plupart des véhicules de la gamme fabriqués avant mi-octobre 2016 étaient concernés, mais que les véhicules assemblés après cette date n'étaient pas concernés. Le constructeur américain de voitures électriques a procédé en mars 2018 à un rappel similaire qui concernait 123.000 véhicules Model S dans le monde. NHTSA a dit n'avoir pas connaissance d'accidents ou de blessures liés au rappel des Model X. Sont concernés 14.193 véhicules aux Etats-Unis et 843 au Canada. (David Shepardson; version française Jean Terzian)

