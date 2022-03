Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: rajoute 350Mds$ de 'capi' en 10 séances de hausse information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 16:47









(CercleFinance.com) - Tesla aligne une série historique de 11 séances de hausse sur 12 entre 766$ et 1.106$ (+45%).

Elle n'a d'équivalent que la série haussière du 20 octobre au 3 novembre 2021, entre 865$ et 1.230$ (+42%).

Tesla vient de rajouter en 15 jours l'équivalent de 4 fois la capitalisation de Volkswagen (un peu plus de 75Mds$): un retracement du record annuel des 1.200$ signifierait un gain de +57% pour une capitalisation de 1.220Mds$ soit 15 fois celle du groupe VW !





Valeurs associées TESLA NASDAQ +0.30%