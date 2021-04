Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : publie ses chiffres de ventes du 1er trimestre Cercle Finance • 06/04/2021 à 16:49









(CercleFinance.com) - Tesla annonce avoir produit 180 338 véhicules (Modèles 3/Y) et en avoir livré 184 800 (182 780 modèles 3/Y et 2020 modèles S/X) au cours des trois premiers mois de l'année. 'Nous sommes encouragés par la forte réception du modèle Y en Chine et progressons rapidement vers la pleine capacité de production. Les nouveaux Model S et Model X ont également été exceptionnellement bien accueillis', indique le constructeur. Tesla ajoute se trouver 'aux premières étapes de la montée en puissance de la production'.

