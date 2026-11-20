Tesla TSLA.O prévoit de construire une usine de polysilicium de qualité solaire d'une valeur de 3,1 milliards de dollars au Texas, selon une demande déposée cette semaine par l'entreprise en vue d'obtenir des avantages fiscaux pour ce projet.

Cette usine, dont l’implantation est prévue dans le comté de Nueces, au sud du Texas, permettrait de créer une nouvelle source nationale de polysilicium, un matériau principalement produit par la Chine .

"Ce projet représente un investissement transformateur dans la capacité de production solaire en amont aux États-Unis et dans l’indépendance du pays en matière de matériaux stratégiques", a déclaré l’entreprise dans sa demande.

L'usine devrait entrer en service en 2030 et employer 515 personnes d'ici 2032, selon la demande déposée dans le cadre du programme texan "Jobs, Energy, Technology and Innovation".

La demande ne précise pas le montant de l’allègement fiscal sollicité, bien que Tesla ait indiqué que cette mesure incitative serait un facteur important dans son choix d’implantation.