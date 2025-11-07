Tesla progresse après l'approbation par les actionnaires du plan de rémunération du directeur général Elon Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de Tesla TSLA.O sont en hausse de 1,8 % à 454,27 $ avant le marché

** Le directeur général de Tesla, Elon Musk, obtient l'approbation des actionnaires pour le plus important plan de rémunération de l'histoire de l'entreprise

** La proposition a été approuvée à plus de 75 %

** Musk, qui est déjà la personne la plus riche du monde, pourrait recevoir jusqu'à 1 000 milliards de dollars en actions au cours de la prochaine décennie, bien que les paiements requis ramèneraient la valeur à 878 milliards de dollars

** Le conseil d'administration et de nombreux investisseurs qui ont apporté leur soutien ont déclaré que le plan de rémunération profite aux actionnaires à long terme, car Musk doit veiller à ce que Tesla atteigne une série de jalons pour être payé

** Les objectifs de Musk pour la prochaine décennie comprennent la livraison de 20 millions de véhicules, la mise en service d'un million de robotsaxis, la vente d'un million de robots et la réalisation d'un bénéfice de base de 400 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 10,4 % à la dernière clôture