Tesla: prises de bénéfices malgré une note de Goldman

(CercleFinance.com) - L'action Tesla s'inscrit en baisse mercredi à la Bourse de New York en dépit d'une étude favorable de Goldman Sachs, qui a relevé son objectif de cours sur la valeur.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture de Wall Street, le titre recule de 0,5%, victime de prises de profits après avoir aligné dix séances consécutives de hausse.



Depuis son creux de la fin avril, le cours de Bourse avait repris, sur la base de sa clôture d'hier soir, près de 85%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Goldman Sachs indique avoir rehaussé sa cible sur le titre de 175 à 248 dollars suite aux chiffres de livraisons meilleurs que prévu publiés par le groupe au titre du deuxième trimestre.



Le bureau d'études dit avoir par ailleurs revu à la hausse de 1,78 à 1,81 million sa prévision de livraisons de véhicules pour Tesla en 2024, un chiffre en ligne avec le consensus actuel (1,80 million).



Son objectif de 2,1 millions d'unités pour 2025 reste, lui, inchangé.



S'il dit apprécier le positionnement de Tesla sur le marché des véhicules électriques et des énergies propres, ainsi que ses promesses dans la recharge, le stockage d'énergie et la conduite 100% autonome, Goldman déclare s'attendre à ce que les conditions de marché difficiles pèsent sur ses résultats à court et moyen terme.



Son opinion 'neutre' sur la valeur est également basée sur une valorisation jugée riche aux niveaux actuels.





Valeurs associées TESLA 260,56 USD NASDAQ -0,67%