Tesla TSLA.O a déposé des plans d'acquisition du fournisseur allemand de systèmes de fabrication EMAG, selon un document déposé vendredi auprès de l'autorité allemande de la concurrence.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Tesla prévoit d'acquérir le groupe allemand EMAG, spécialisé dans les systèmes de fabrication, selon un document déposé
information fournie par Reuters 27/11/2026 à 10:00
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