Tesla prévoit d'acquérir le groupe allemand EMAG, spécialisé dans les systèmes de fabrication

TSLA.O , directeur général de Tesla, a soumis un projet d'acquisition du fournisseur allemand de systèmes de fabrication EMAG, qui produit également des pièces pour des robots humanoïdes, selon un document déposé vendredi auprès de l'autorité allemande de la concurrence.

Les détails de cette opération envisagée n'étaient pas immédiatement connus.

Tesla n'a pas souhaité faire de commentaire. EMAG n'a pas immédiatement répondu à une demande de réaction.

EMAG, dont le siège social est situé près de la ville de Stuttgart, dans le sud-ouest du pays, fabrique des machines utilisées pour produire des systèmes d'entraînement destinés aux robots humanoïdes.