TSLA.O , directeur général de Tesla, a soumis un projet d'acquisition du fournisseur allemand de systèmes de fabrication EMAG, qui produit également des pièces pour des robots humanoïdes, selon un document déposé vendredi auprès de l'autorité allemande de la concurrence.
Les détails de cette opération envisagée n'étaient pas immédiatement connus.
Tesla n'a pas souhaité faire de commentaire. EMAG n'a pas immédiatement répondu à une demande de réaction.
EMAG, dont le siège social est situé près de la ville de Stuttgart, dans le sud-ouest du pays, fabrique des machines utilisées pour produire des systèmes d'entraînement destinés aux robots humanoïdes.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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