Tesla prêt à revoir sa stratégie commerciale en Chine

AOF - EN SAVOIR PLUS

Tesla n'est pas le seul à s'interroger sur la pertinence de son modèle de distribution. Il y a une semaine, c'est General Motos qui déclarait à Reuters que pour regagner le terrain perdu par ses marques - Buick, Cadillac et Chevrolet - sur les constructeurs chinois locaux comme Xpeng, Nio et BYD, il envisageait de revoir ses schémas de distribution en privilégiant une nouvelle plateforme de vente directe baptisée "Durant Guild", d'après le fondateur de General Motors William Durant. GM réfléchit à l'organisation d'événements (sur invitation seulement) pour présenter des produits potentiels ainsi qu'à l'ouverture de "centres d'expérience" dans les grandes métropoles urbaines du pays.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.