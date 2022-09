Tesla porté en Bourse par les perspectives de production de sa Gigafactory chinoise

(AOF) - Le constructeur de véhicules électriques Tesla progressait de 2,1% dans les échanges d'avant-Bourse. Les marchés actions américains sont attendus dans le vert à l'ouverture. Par ailleurs, selon une information de l'agence Reuters rapportant les propos de deux sources, le constructeur automobile table sur une capacité de production d'environ 93% de son usine de Shanghaï jusqu'à la fin de l'année.

Cette usine, aussi appelée la Gigafactory, a été améliorée grâce à des travaux d'ampleur permettant au site de passer d'un demi-million de Model 3 et Model Y produites par an à un potentiel d'un million de véhicules. Une grande partie des véhicules qui y sont produits et assemblés sont ensuite exportés vers d'autres marchés asiatiques ainsi que vers l'Europe.

